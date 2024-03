Große Unterschiede Studium ohne Abi: Unübersichtlichkeit erschwert Orientierung

Auch wer kein Abitur hat, kann mittlerweile an jeder Hochschule in Deutschland ein Studium aufnehmen. Die Zulassung ist jedoch in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt, wie das Centrum für Hochschulschulentwicklung (CHE) informiert. Zum Teil haben sogar einzelne Hochschulen ihre eigenen Zugangsregelungen.