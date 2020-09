Maserati auf Überholspur : Supersportwagen MC20 mit 630 PS

Wiesbaden Ein neuer italienischer Supersportwagen aus Italien geht bald an den Start. Mit dem MC20 bringt Maserati 630 PS auf die Straßen - und hat bereits eine elektrische Variante angekündigt.

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit am Stammsitz in Modena enthüllt, soll er schon bald in Serie gehen, teilte der Hersteller mit - nannte aber noch kein konkretes Datum. Auch Preise wurden nicht genannt.