Jetzt nur noch S-Cross : Suzuki frischt kompaktes SUV auf

Bensheim Neues Design, modernisiertes Ambiente und bald auch ein Voll-Hybrid: Kein Wunder, dass Suzuki beim Facelift für den SX4 S-Cross von einem neuen Auto spricht - und deshalb gleich auch den Namen ändert.

Suzuki hat seinen kompakten Geländewagen überarbeitet. Der Konkurrent von Autos wie VW T-Cross und Opel Mokka kommt in diesen Tagen ab 29 290 Euro in den Handel. Dabei ändern sich allerdings nicht nur Auftritt, Ambiente und Ausstattung, sondern auch der Name: Der Vorsatz SX4 wird nun gestrichen und der 4,30 Meter lange Wagen nur noch als S-Cross verkauft, teilte der Hersteller mit.