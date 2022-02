Neue Verordnung : Täuschen bei Führerscheinprüfung: Längere Sperre droht

Berlin Hier wird nicht geschummelt: Künftig werden Täuschungsversuche bei theoretischen Führerscheinprüfungen härter geahndet. Die neue Verordnung sieht auch mehr Spielraum für Online-Unterricht vor.

Mögliche Sperrfrist

Der TÜV-Verband teilte mit, die Technischen Prüfstellen hätten in den vergangenen Jahren eine deutliche Zunahme an Manipulationsversuchen bei theoretischen Fahrerlaubnisprüfungen registriert. „Wir müssen außerdem von einer hohen Dunkelziffer ausgehen“, so TÜV-Referent Marc-Philipp Waschke. „Wir begrüßen, dass eine mögliche Sperrfrist von neun Monaten nun in der Verordnung ausdrücklich erwähnt wird.“ Durch die Neuregelung könnten aber auch deutlich kürzere Sperrfristen als bisher verhängt werden. „Jetzt kommt es darauf an, dass die Fahrerlaubnisbehörden rigoros den Spielraum ausnutzen und die Schwere der Täuschungshandlung bei der Verhängung einer Sperrfrist berücksichtigen.“