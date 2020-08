Glaskuppel-Cabrio : Targa-Version des Porsche 911 ist zurück

Stuttgart Porsche erweitert seine aktuelle 911er-Modellreihe um einen Klassiker - und erinnert damit an die erste Auflage einer Designikone, die seit Mitte der 1960er zur Familie gehört.

Porsche bietet den 911er knapp zwei Jahre nach dem Modellwechsel wieder als Cabrio mit Glaskuppel an. Die neue Karosserievariante wird als Targa 4 und als Targa 4 S angeboten und kommt in diesen Tagen in den Handel, wie der Stuttgarter Hersteller mitteilt.