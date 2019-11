Datensammlung mittels GPS : Telematik im (Dienst-)Fahrzeug - sinnvoll oder Verletzung des Datenschutzes?

In der Industrie und der Logistik-Branche ist Telematik schon lange ein Begriff. Doch wie sinnvoll ist die Technik? Ist es überhaupt mit dem Arbeitsrecht vereinbar, Dienstfahrzeuge zu überwachen? Und welche Bedeutung hat Telematik für Privatpersonen? Was ist Telematik überhaupt?

Optimierte Routen schonen nicht nur das Budget des Unternehmens. Auch die Umwelt profitiert von einer effizienteren Logistik. So lässt sich zum Beispiel der Emissionsausstoß verringern, wenn unnötige Fahrten vermieden, Elektro-Autos gezielt in Umweltzonen eingesetzt und Strecken verkürzt werden. Mithilfe verschiedener Telematik-Daten lässt sich aber auch das Fahrverhalten analysieren. Das Unternehmen kann auf diese Weise unvorsichtige Fahrer ausfindig machen und zu einer vorausschauenden Fahrweise anhalten. Auch das spart Emissionen ein und kann das Risiko für Unfälle verringern.

Vor allem die Erfassung von Daten, die Aufschluss über das Fahrverhalten und andere "weiche" Faktoren geben, hat zu Kritik an der Telematik geführt. Manche Fahrer sehen darin eine Verletzung ihrer Privatsphäre; sie fühlen sich überwacht. Auch stellt sich die Frage nach der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Doch anders als beispielsweise eine Kamera in einem Umkleideraum, was eindeutig gegen die Persönlichkeitsrechte verstößt und die Intimsphäre verletzt, muss ein Telematiksystem in einem Dienstwagen differenzierter betrachtet werden. Darf der Dienstwagen auch privat genutzt werden, ist eine dauerhafte Überwachung nicht erlaubt. In allen anderen Fällen müssen die betrieblichen Belange gegen die der Angestellten abgewogen werden.