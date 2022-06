Verkehrsrecht : Tempolimit auf Autobahn: Für welche Spuren das Schild gilt

Düsseldorf/München Auf Ein- und Ausfädelungsstreifen ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Ein Tempolimit muss aber trotzdem streng eingehalten werden. Doch gilt das Schild auch für andere Fahrbahnen?

Der Mann gab in der Tat auch an, das Schild zwar gesehen zu haben, habe aber angenommen, dass es sich nur auf den rechten Streifen beziehe, nicht auf die durchgehenden. Ein weiteres Schild am linken Rand sei durch einen Lkw verdeckt gewesen. Das Gericht bestätigte den Bußgeldbescheid. Denn auch ein Schild rechts an der Fahrbahn gelte für die gesamte Autobahnbreite.