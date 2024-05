Ab ins Gelände „test“: Diese Trekking-E-Bikes haben die Nase vorn

Den Testsieg holen sich das „Kalkhoff Endeavour 5 Advance+“ (4500 Euro/Note 1,8) und das „KTM Macina Gran 610“ (3900 Euro/1,8). „Die Trekking-E-Bikes fahren sich famos, sind robust - und sicher“, so die Tester. Dahinter liegt das „Cube Kathmandu Hybrid One 625“ (2,0) - der Preistipp. Es sei fast so gut wie die beiden Testsieger, aber mit 3150 Euro deutlich günstiger. Von den Modellen mit Hinterradmotoren schneidet das „Maxtron MT-11“ für 1100 Euro noch am besten ab (Note 3,2).