Fahrradsaison hat begonnen : Teure Bikes und lange Wartelisten

Händlerinnen und Händler in der Fahrradbranche klagen seit einiger Zeit über Lieferprobleme bei Ersatzteilen und neuen Fahrrädern. Vier Wochen etwa müsse man auf einen Reparaturtermin warten, sagt Zweiradmechanikermeister Thomas Schütt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Die Corona-Pandemie hat dem Fahrrad Aufschwung verliehen. Das führte zu langen Schlangen vor den Läden. Werkstatttermine sind auch jetzt zu Beginn der neuen Saison schon wieder knapp.

Rennräder, Trekking-Fahrräder, Mountain-, City- und Gravel-Bikes, Lastenräder und natürlich die mit unterstützendem Elektromotor ausgestatteten Pedelecs in immer neuen Ausführungen: Fahrradfahren liegt auch in diesem Jahr wieder groß im Trend.

Milde Temperaturen und Sonnenschein haben die Saison früh eingeläutet - und schon gibt es wieder lange Wartelisten in den Werkstätten. Ein Überblick über die Lage im Frühjahr 2022.

Nachfrage

81 Millionen Fahrräder gibt es nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbands in Deutschland, also in etwa eines für jeden Bundesbürger und jede Bundebürgerin. Vergangenes Jahr sei trotz Lieferproblemen ein Erfolg gewesen, erklärt die Industrie. Zwar lag es unter dem Rekordjahr 2020, doch erneut deutlich über den Vor-Corona-Jahren.