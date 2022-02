Mobil im Alter : Tipps für den Kauf: Mit einem Elektromobil unterwegs

Das Elektromobil sollte den eigenen Bedürfnissen entsprechen - so braucht es etwa eine Halterung für Krücken, wenn man auf die Gehhilfen angewiesen ist. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Mainz/Bremen Wer nicht mehr gut gehen kann, schafft mit einem E-Mobil wieder längere Strecken. Oft zahlt die Krankenkasse Zuschüsse für so ein Gefährt. Wann lohnt die Anschaffung?

Die Mobilität hat allerdings ihren Preis und auch wenn man keinen Führerschein für die E-Mobile braucht: Diese zwischen 6 und 15 km/h schnellen Gefährte sind nicht für jeden gleichermaßen geeignet. Fachleute erklären, was man wissen muss.

Voraussetzungen:

„Nutzerinnen und Nutzer benötigen keinen speziellen Führerschein“, sagt Sibell Turus vom Verbund Pflegehilfe in Mainz. Sie sollten aber ein Mindestmaß an körperlicher Fitness haben, wenn sie mit einem E-Mobil unterwegs sind. Denn immer wieder kann es draußen zu Situationen kommen, in denen sie kurzfristig reagieren und beispielsweise ohne Hilfe absteigen müssen.