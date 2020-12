Reichweite verlängern : Tipps für E-Autofahrer im Winter

München An kalten Tagen ist meist die Heizung in Betrieb - auch bei Elektroautos. Und da wirkt sich das Heizen auf die Akkuleistung aus. Tipps für E-Autofahrer, wie sie bei Eis und Schnee den Akku schonen.

Was können E-Autofahrer also tun? Ein Tipp ist, den Wagen möglichst in der Garage parken, damit der Akku nicht so stark auskühlt - denn dann speichert er weniger Energie.