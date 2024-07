Nicht nur zum Schulanfang Tipps vom Unfallforscher für einen sichereren Schulweg

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auf Eltern eine sehr, sehr große Beobachtungsverantwortung zukommt. Es gibt Kinder, mit denen das geht, aber auch solche, wo ich auch nach dem fünften Mal feststelle: Das wird nichts, es ist einfach noch zu verspielt, denkt überhaupt nicht nach, was es macht oder reagiert so auf äußere Reize, dass ich immer befürchten muss, dass alles, was ich vorher trainiert habe, in dem Moment wie weggewischt ist.