Handschuhe einpacken : Tipps zum Einkauf in Fahrradläden in Corona-Zeiten

Tipps zum Einkauf in Fahrradläden in Corona-Zeiten

Göttingen In vielen Bundesländern mussten Fahrradgeschäfte einige Zeit geschlossen bleiben. Ab sofort dürfen die meisten wieder öffnen. Der Velokauf läuft in Corona-Zeiten aber etwas anders ab als sonst.

Ein weiterer Vorteil des Telefonats: Man kann dabei schon beschreiben, wofür man das Fahrrad benutzen möchte und was man von dem neuen Velo erwartet. So lässt sich die Auswahl beim Rad und den Zubehörteilen bereits eingrenzen. Entsprechend weniger Zeit müssen Käufer später im Geschäft verbringen.

In Sachsen sowie in einzelnen Städten in anderen Bundesländern ist das Tragen solcher Masken im Einzelhandel schon Pflicht. Bayern führt die Maskenpflicht in der kommenden Woche ein.