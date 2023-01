Ab rund 40.000 Euro : Toyota bringt im Sommer den neuen Prius

Kommt im Sommer: der Toyota Prius in fünfter Generation - hier noch nicht völlig ungetarnt. Foto: Jeroen Peeters/Toyota/dpa-tmn

Athen Während die Konkurrenz vor allem neue E-Autos bringt, hält Toyota auch dem Hybrid-Antrieb die Treue: Der Prius geht bald in die fünfte Generation. In Europa gibt es ihn nur mit Stecker.

Toyota bereitet den Start des neuen Prius vor: Rund ein halbes Jahr nach der Weltpremiere der fünften Generation auf der Autoshow in Los Angeles soll der Hybrid-Weltmeister im Sommer bei uns in den Handel kommen. „Wir planen den Verkaufsstart im Juli und kalkulieren mit Preisen um 40.000 Euro“, bestätigte ein Firmensprecher am Rande von Testfahrten.