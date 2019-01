später lesen Künstliche Intelligenz Toyota präsentiert Fahrassistenzsystem „Guardian“ FOTO: Andrej Sokolow FOTO: Andrej Sokolow Teilen

Twittern

Teilen



Toyota will in einem ungewöhnlichen Angebot an die Konkurrenz sein Fahrassistenzsystem „Guardian“ auch in Fahrzeuge anderer Hersteller bringen. Das kündigte Toyota-Manager Gill Pratt auf der Technik-Messe CES (8. dpa