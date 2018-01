später lesen Messe-Neuheit Toyota stellt Konzept für autonomes Mehrzweck-Fahrzeug vor FOTO: Andrej Sokolow FOTO: Andrej Sokolow Teilen

Twittern

Teilen



Toyota will die Zukunft der Mobilität mit einem autonomen Mehrzweck-Fahrzeug mitprägen. Der japanische Autobauer stellte am Montag das Konzept e-Palette vor, eine Art mobilen autonomen Raum in der Größe eines Lieferwagens. dpa