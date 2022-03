Recht im Verkehr : Traktor beim Linksabbiegen überholt: Gibt es Schadenersatz?

München Überholvorgänge können gefährlich werden. Wie ist es mit dem Gegenverkehr, reicht der Platz? Ja, aber dann biegt das zu überholende Fahrzeug plötzlich ab. Wer muss haften?

Kein Zusammenstoß mit Traktor - kein Schadenersatz?

Nachdem er einem Traktor hinterhergefahren war, setzte ein Autofahrer an einer passenden Stelle zum Überholen an. Just in dem Moment fuhr der Traktor nach links in einen Feldweg. Der Autofahrer konnte zwar noch bremsen und vermied einen Zusammenstoß. Doch er kam bei dem Manöver von der Straße ab und prallte an einen Baum.