Ab Herbst Türkisches Elektro-SUV Togg T10X kommt zu uns

Der erste türkische Automobilhersteller seit Anadol geht in den Export und will seinen elektrischen Geländewagen T10X ab Herbst auch in Deutschland verkaufen. Das hat Gürcan Karakas angekündigt. Er ist der Chef des von industriellen Schwergewichten 2018 gegründeten Konsortiums Togg, das über ein Werk für später mal 175 000 Auto im Jahr verfügt und in der Türkei bereits seit letztem Sommer ausliefert.