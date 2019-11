Mehr Autos beanstandet : Tüv-Report 2020: Jedes fünfte Auto fällt durch

Berlin Kaputtes Licht, Mängel an den Bremsen oder öltriefende Motoren - so manches Auto schafft es nicht durch die Hauptuntersuchung. Der Tüv hat im letzten Jahr jedem fünften Pkw die Prüfplakette verweigert.

Das zeigt ein Bericht , den der Tüv-Verband (VdTÜV) in Berlin am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach ist die Quote erheblicher Mängel gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Mit geringen Mängeln fährt fast jedes zehnte Auto vor (9,7 Prozent). Das sind 2,3 Prozentpunkte weniger. Häufig führten unter anderem Mängel bei der Beleuchtung, Öl am Motor oder Getriebe sowie verschlissene Bremsscheiben zum Aus bei der HU.