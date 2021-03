Ab Baujahr 2012 : Tüv Report 2021: Dacia Lodgy zeigt früh Mängel

Berlin Die rumänische Renault-Tochter will bei ihren Neuwagen viel Auto fürs Geld bieten. Der Familienvan Lodgy hat dabei sogar Platz für sieben Personen. Was aber müssen Gebrauchtwagenkäufer wissen?

Stärken: Wenn der Begriff Raumwunder auf einen Familienvan passt, dann angesichts des immensen Stauvolumens auf den Lodgy, in dem bis zu sieben Personen mitfahren können. Bei der HU schneiden Federn und Dämpfer laut „Auto Bild Tüv Report 2021“ meist gut ab, Rost ist selten. Zumindest beim ersten HU-Termin sind auch Mängel an der Lenkung selten, die Bremsfunktion erntet dann ebenfalls keine Beanstandung. Durch alle Baujahre solide zeigt sich die Feststellbremse.

Schwächen: „Fast jeder fünfte Lodgy weist bereits beim zweiten Tüv-Termin erhebliche Mängel auf.“ Dass seien mehr als doppelt so viele wie beim Durchschnitt, schreibt der Report. Bereits bei der ersten HU stellt die Achsaufhängung ein Problem dar, hier steigt die Mängelquote zur dritten Untersuchung auf das Vierfache des Durchschnitts an. Zu allen HU-Terminen fallen Mängel bei der Beleuchtung auf, insbesondere an den Hauptscheinwerfern. Beim dritten Check sind auch die Bremsleitungen oft mängelbehaftet. Ölverlust am Antriebsstrang ist typisch für den Lodgy, der oft auch durch die Abgasuntersuchung (AU) rasselt.