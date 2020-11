Mängelquote leicht gesunken : Tüv-Report 2021: Jedes fünfte Auto fällt durch

Klassiker als Dauerläufer: Die Tüv-Prüfer geben dem Elfer von Porsche als Gebrauchtwagen gute Noten, so dass der Sportwagen beim Tüv-Report 2021 in den Altersklassen zwischen vier und elf Jahren die Spitzenplätze einheimst. Foto: Porsche AG/dpa-tmn

Berlin Jedes fünfte Auto ist im letzten Jahr beim Tüv im ersten Anlauf durchgerasselt. Der Tüv-Report 2021 listet wieder Sieger und Verlierer in den einzelnen Klassen auf - wer liegt vorn?

Das zeigt der Report, den der Tüv-Verband (VdTÜV) am Donnerstag (5. November) in Berlin veröffentlicht hat.

Ölverluste an Motor und Getriebe beanstandeten die Tüv-Prüfer mit am häufigsten. Das Problem betraf besonders ältere Fahrzeuge. Aber auch am Licht gab es viel zu monieren. Hier ist nicht nur die Funktion als solche, sondern auch die richtige Einstellung wichtig. Verschlissene Bremsen oder Defekte an den Bremsleitungen führten auch oft zum Aus.