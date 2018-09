später lesen Tipp für Radfahrer Über Straßenbahnschienen nicht in zu spitzem Winkel radeln FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Straßenbahnschienen überfahren Radler am sichersten in einem nicht zu spitzen Winkel. Am besten sind 90 Grad, sagt David Koßmann vom Pressedienst Fahrrad (pd-f). dpa