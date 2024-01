Autotest Ultimativer Gipfelstürmer: Der Porsche 911 Altitude

Zwar kann man kaum ermessen, was der französische Rennfahrer Romain Dumas am Steuer in jenen zehn Stunden erlebt hat, als er vom Basislager auf etwa 5800 Metern am 2. Dezember 2023 die letzten 40 Kilometer hinauf zum Gipfel gefahren ist. Doch bei einer exklusiven Testfahrt auf der Rückreise aus Chile bekommt man zumindest ein bisschen ein Gefühl für diesen Elfer der Extreme.