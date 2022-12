Neue Förderrichtlinie : Umweltbonus für E-Autos: Ab 2023 Weniger Geld für Stromer

Keine Kohle - kein E-Auto? So schlimm kommt es nicht, aber zum neuen Jahr ändern sich die Förderbedingungen für E-Autos. Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Berlin/Stuttgart Neues Jahr, neue Förderbedigungen für E-Autos. Unternehmen gehen bald leer aus und auch für Hybridfahrzeuge gibt es künftig keine Prämie mehr - was ist beim Kauf nun wichtig?

Denn ab dem 1. Januar 2023 gilt eine neue Förderrichtlinie mit reduzierten Prämien vom Bund. So gibt es etwa für Plug-in-Hybride von dieser Seite gar keinen Zuschuss zum Kaufpreis mehr.

Fahrzeuge über dieser Preisgrenze sind nicht förderfähig. Zum staatlichen Umweltbonus hinzu kommt wie bisher noch ein Herstelleranteil von 50 Prozent, so dass E-Auto-Käufer ab Januar 2023 also im besten Fall einen Zuschuss in Höhe von 6750 Euro erhalten können.