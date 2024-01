Betrugsverdacht Unfall abgesprochen? Autofahrer müssen Vorschäden angeben

Im Gegenteil: Der Fahrer hatte laut Gutachter von Anfang an das Lenkrad nach rechts eingeschlagen - dabei sei er dann geblieben. Die Kollision erfolgte in einem flachen Winkel. So wurde die gesamte linke Seite beschädigt. Der Sachverständige entdeckte auch alte, nicht reparierte Schäden. Diese hätte es nach Angaben des Klägers nicht geben dürfen.