Schmierige Sache : Unklare Scheibe: Winterscheibenreiniger versagen im Test

Wichtig im Winter: Spezielle Scheibenreiniger mit Frostschutz gegen Winterschmutz. Doch viele Fertigmischungen schneiden in einem aktuellen Test schlecht ab. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Losheim am See Besonders in der dunklen Jahreszeit ist beste Sicht für Autofahrer extrem wichtig. Dafür sollen auch Winterscheibenreiniger sorgen. Doch viele der Mittel taugen nichts, wie ein Test nun herausgefunden hat.

Schlechte Nachrichten für gute Sicht im Winter: Viele gebrauchsfertige Reiniger fürs Scheibenwischwasser taugen nichts. Das zumindest zeigt ein Gemeinschaftstest der Prüforganisation KÜS und der Zeitschrift „Auto Bild“.

Von elf wintertauglichen Fertigmischungen fallen rund zwei Drittel (sieben) mit „mangelhaft“ durch. Mehr noch: „Sie versagen auf ganzer Linie“, urteilt die KÜS. Selbst nach zehn Wischgängen verschmierten sie teilweise die Scheibe mehr, als dass sie für Durchblick sorgten. Mitunter bildete sich ein gefährlicher Schmutzfilm. Der kann im Dunklen sekundenlang zu einem „gefährlichen Blindflug“ führen.

Nur ein Produkt ist „sehr gut“, zwei sind „gut“ und eines schneidet immerhin „ausreichend“ ab. Auf dem ersten Platz landet „Sonax Antifrost&Klarsicht Gebrauchsfertig bis -20 Grad“ und ist zugleich „Preis-Leistungssieger“ für 2,01 Euro bezogen auf den Liter. Dahinter folgen mit jeweils „gut“ die Reiniger „Aral Klare Sicht Winter-Fertigmix -20 Grad“ und „Robbyrob Scheibenfrostschutz Premium bis -25 Grad“ für einen Literpreis von 3,00 respektive 2,11 Euro.