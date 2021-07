Nach Starkregen : Unterführung unter Wasser: Bloß nicht Augen zu und durch

Stuttgart Wer nach einem Starkregen mit dem Auto unterwegs ist, sieht manchmal die Straße vor lauter Wasser nicht mehr. Vor allem Unterführungen und Tiefgaragen können zur Gefahr werden - nicht nur fürs Auto.

Wo Geröll und Schlamm über die Straße läuft, kann der Untergrund laut ADAC so glatt sein, dass schon leichte Strömungen ausreichen, um den Pkw wegzuspülen. Wer bereits in einen überfluteten Teil eingefahren ist, fährt möglichst im Rückwärtsgang zurück.

Sind solche Unwetterlagen angekündigt, meidet man das Autofahren besser ganz und wartet die Lage ab, so Dekra. Wer unterwegs überrascht wird, steuert einen geschützten Platz an. Am besten ist der etwas höher gelegen, aber bei Sturm besser nicht in der direkten Nähe von Bäumen oder Häusern, von denn etwas herabfallen könnte. An abschüssigen Wegen droht die Gefahr, dass sich diese zu Sturzbächen verwandeln. Die Umgebung bei einem Unwetter im Blick zu halten, ist laut Dekra zwingend erforderlich.