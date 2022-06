Ungewöhnlich radeln : Unterwegs auf einem Fahrrad aus Bambus

Berlin Das rustikale Aussehen ist Geschmackssache. Aber Bikes aus dem nachwachsenden Rohstoff bieten besondere Fahreigenschaften. Und einen Öko-Vorteil, für den Kunden aber einen Preis zahlen.

Ein Fahrrad aus Gras? So könnte man das formulieren. Denn Bambus zählt zur Familie der Süßgräser. Soweit der Fun Fact. Wenn Fahrradhersteller ihre Rahmen aus Bambus fertigen, dann führen sie aber auch handfeste Vorteile an. So biete der nachwachsende Rohstoff geschmeidige Fahreigenschaften und sei in der Produktion besonders umweltfreundlich.