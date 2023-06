Klinge aus Kohlefaser Unterwegs mit einem Urban Bike mit Carbonrahmen

Kurzum: Die Einheit fühlt sich mehr überambitioniert als natürlich an - und das, obwohl sie laut Hersteller ihre Kraftbeigabe an einem Drehmomentsensor ausrichtet. Dieser sorgt vereinfacht gesprochen normalerweise dafür, dass sich die Tretunterstützung an der Kraft bemisst, die man per Muskelkraft in die Pedale gibt.