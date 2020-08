Zweirad-Minimalismus : Urban E-Bikes müssen mehr können als Style

München Reduziertes Design, minimalistische Ausstattung ohne Federung oder Gepäckträger: Das sind Merkmale, die die sogenannten Urban E-Bikes ausmachen. Auf einige Dinge sollten Käufer aber nicht verzichten.

Sie sehen gut aus, sind vergleichsweise leicht und schon ab 1000 Euro zu haben. Trotzdem müssen Kaufinteressenten sogenannter Urban E-Bikes beim Gesamtpaket genau hinschauen. So ist die Zuladung oft nicht besonders hoch, hat der ADAC in einem Test von acht solchen Rädern zwischen 1000 und 3000 Euro herausgefunden.

Vor dem Kauf sollte man unbedingt eine Probefahrt machen und auf die Reaktion des Antriebs, die Ablesbarkeit der Anzeigen, die Bedienung der Schaltung und die Bremskraft achten, raten die Tester. Besonders wichtig dabei: Die Tretunterstützung sollte so ausgelegt sein, dass der Antrieb sofort abbricht, wenn der Radfahrer nicht mehr in die Pedale tritt.

Beim schlechtesten Rad im Test fiel etwa der lange Nachlauf des Motors auf, und das sogar beim Bremsen. Um das Bike zum Stehen zu bringen, sei also viel Kraft nötig. Der Motor dieses E-Bikes unterstützt außerdem nicht stufenlos, sondern nur in drei voreingestellte Geschwindigkeiten, was das Fahren in der Gruppe schwierig macht.