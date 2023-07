Auslegefehler vermeiden Urteil: Wann ist ein Parkausweis gut sichtbar?

In dem Fall ging es um einen Mann, der sein Auto auf einem Schwerbehindertenparkplatz geparkt hatte, da er an diesem Tag einen Bekannten mit Rollstuhl fuhr. Dieser verfügte über einen entsprechenden Parkausweis, der auf der Mittelkonsole in Höhe des Beifahrersitzes ausgelegt wurde. Zurück am Parkplatz musste der Fahrer allerdings feststellen, dass sein Auto abgeschleppt worden war.