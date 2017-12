später lesen Städteranking Verband: Karlsruhe hat bundesweit höchste Carsharing-Dichte FOTO: Karolin Krämer FOTO: Karolin Krämer Teilen

Die bundesweit meisten Carsharing-Autos gemessen an der Einwohnerzahl gibt es in Karlsruhe. Mit durchschnittlich 2,71 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner führt die Stadt mit dem örtlichen Anbieter Stadtmobil die Rangliste des Bundesverbands Carsharing weiter mit großem Abstand an. dpa