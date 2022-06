„Parallelwelt“ : Verkehrspsychologe: Kampf gegen Raser ist schwierig

Mannheim/Berlin Immer wieder werden tödliche Unfälle durch mutwilliges Rasen verursacht. Kann die Polizei die Szene in den Griff bekommen? Verkehrspsychologe Wolfgang Fastenmeier hält das für ein schwieriges Unterfangen.

Auch härtere Strafen seien bei Rasern oft nicht hilfreich, sagte Fastenmeier. „Strafen sind immer nur dann wirksam, wenn es für die Täter ein alternatives Verhalten zum Regelbruch gibt oder wenn die Verhaltensweisen, die unerwünscht sind - also in diesem Fall das Rasen - nicht sehr stabil in ihrem Verhalten verankert sind. Das ist aber bei den Rasern nicht der Fall. Stattdessen wollen sie das ja genau so machen.“