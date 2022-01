Klage von Fußgänger : Verkehrsrecht: Schadenersatz nach Unfall mit Fünfjährigem?

Aufsichtspflicht: Kann sie auch verletzt werden, wenn man räumlich in der Nähe ist? Foto: Jan Woitas/dpa/dpa-tmn

Hamburg Eltern haben Aufsichtspflichten auch im Straßenverkehr zu erfüllen. Was aber wenn der Nachwuchs schon recht sicher mit Fahrrad unterwegs ist - wer haftet nach Unfall mit Fußgänger.

Kleiner Junge auf Fahrrad bringt Mann zu Fall

Im besagten Fall fuhr ein Fünfjähriger mit dem Fahrrad auf dem Gehweg seiner Mutter voraus. Ein Fußgänger war in gleicher Richtung unterwegs. An einer Engstelle setzte der Junge ohne Klingeln oder Rufen zum Überholen des Mannes an. Dabei kam es zu einer Berührung.