Beleidigung und Nötigung : Verkehrsrecht: Welche Strafen Dränglern drohen können

Wer zu dicht auffährt und drängelt, bringt sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

München/Berlin Dicht auffahren und Lichthupe geben: Wer andere Autofahrer nötigt, riskiert Unfälle und rechtliche Konsequenzen. In München wurde ein Drängler verurteilt - mit Geldstrafe und mehrmonatigem Fahrverbot.

Der 31-Jährige Angeklagte war in einem Tunnel in München so dicht aufgefahren, dass man sein Nummernschild nicht mehr erkennen konnte. Er wollte eine Autofahrerin dazu drängen, schneller zu fahren oder die Fahrspur zu wechseln. Nach dem Überholvorgang hatte der Mann die Klägerin bis zum Stillstand ausgebremst. Die Geschädigte konnte nur durch starkes Abbremsen ihrerseits einen Unfall verhindern.