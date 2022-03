Neuer Van aus Rumänien : Viel Platz für wenig Geld: Eine Testfahrt im Dacia Jogger

Berlin Je größer die Familie, desto kleiner ist oft das Budget für einen Neuwagen. Dabei sind Autos mit vielen Plätzen meist besonders teuer. Außer bei Dacia. Denn die rumänische Renault-Tochter bringt als billigsten Siebensitzer im Land nun den Jogger an den Start.

Während der VW Sharan oder der Opel Zafira kaum noch auf Interesse stoßen, stemmt sich ausgerechnet Dacia gegen den Trend und baut einen neuen Van. Wenn im Frühjahr zu Preisen ab 13.990 Euro der Jogger in den Handel kommt, wird er deshalb zu einem der wenigen neuen Siebensitzer in der Kompaktklasse.

Drei Autos in einem

Innen schlicht, aber nicht schmucklos

Das dennoch eher schlichte Ambiente gleicht der Jogger vor allem mit einem großen Platzangebot aus. Er steht zwar auf einer Kleinwagen-Plattform, bietet aber Raum wie ein Großer: Die dritte Sitzreihe, die Dacia für gerade mal 800 Euro Aufpreis anbietet, taugt nach einer kleinen Kletterei sogar für Erwachsene. Und der Kofferraum fasst mit über 1800 Litern mindestens so viel wie ein Kombi. Die stehen jedoch nur zur Verfügung, wenn man die Sitze in der zweiten Reihe umgeklappt und danach aufgestellt hat. Die dritte Reihe muss dafür ganz ausgebaut werden. Immerhin wiegen die Sessel keine zehn Kilo. Sind alle Sitze besetzt, bleiben nur magere 160 Liter Stauraum.

Abstriche bei Ausstattung und Antrieb

Fazit: Preiswerte Familienpackung

Natürlich ist ein Dacia kein Auto für Poser. So billig, wie sein Preis annehmen lässt, wirkt der Jogger aber nun auch wieder nicht. Weder sieht er so aus, noch fühlt er sich so an. Seine große Stärke ist ohnehin sein Platzangebot. Schließlich kann man jede Menge Personen oder Gepäck einladen und muss dafür nicht einmal tief in die Tasche greifen.