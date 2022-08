Umfrage : Viele Autofahrer trauen sich Fahrprüfung nicht mehr zu

Nürnberg- Zwei Bestandteile mit vielen Fallstricken, das ist die Führerscheinprüfung. Würden Sie Theorie und Praxis aus dem Stegreif noch einmal bestehen? Nein? Mit dieser Ansicht sind Sie nicht allein.

Knifflige Fragen rund um Verkehrszeichen und Kreuzungssituationen in der Theorie, zittrige Füße beim Einparken und an der roten Ampel in der Praxis: Die Führerscheinprüfung zehrt an den Nerven und man ist froh, wenn alles überstanden ist.