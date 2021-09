Nachhaltig bewegen : Volle Fahrt voraus mit E-Bikes: Neuer Trend in Corona-Zeit

Wiesbaden Fahrradfahren ist längst zum Trend geworden. Doch Corona hat den Boom um E-Bikes noch beflügelt. Immer mehr Menschen legen sich ein Elektrofahrrad zu.

Der E-Bike-Boom in Deutschland hat in der

Corona-Krise weiter Fahrt aufgenommen: Etwa 7,1 Millionen

Elektrofahrräder standen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes

zu Jahresbeginn 2021 in den privaten Haushalten. Das waren 1,2

Millionen oder 20 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die

Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte.