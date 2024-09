Neues Schweden-SUV Volvo fährt mit dem EX90 in die Elektro-Oberklasse

Obwohl Volvo große Hoffnungen in sein neues Flaggschiff setzt und dafür in den USA eigens ein Werk gebaut hat, tritt sein Vorgänger noch nicht ab. Weil die elektrische Euphorie merklich nachlässt, bekommt der XC90 sogar noch einmal ein Facelift und geht laut Volvo zum Jahresende in die Verlängerung.