Schwede unter Strom : Volvo XC40 fährt als Recharge-Version bald rein elektrisch

Köln/Göteborg Hybrid-Antriebe hat Volvo schon für mehrere Modelle im Angebot. Nun rollt auch das erste reine Elektroauto der Schweden an. Die Wahl ist auf ein kompaktes SUV gefallen.

Volvo setzt mit dem XC40 sein erstes Modell unter Strom. Die Schweden bringen den kompakten SUV zum Jahreswechsel 2020/21 als reines E-Auto mit der Zusatzbezeichnung Recharge an den Start. Die Preise sollen laut Hersteller bei 60 437 Euro starten.

Das sind rund 12 000 Euro mehr als für die stärkere der beiden Plug-in-Hybrid-Varianten, in denen das Modell XC40 schon bislang knapp 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann.

Dafür gibt es in Volvos erstem Serienstromer je einen 150 kW/204 PS starken E-Motor pro Achse und dazwischen eine Batterie mit einer Kapazität von 78 kWh. Binnen 40 Minuten zu 80 Prozent geladen, kommt das Auto mit einer Füllung bestenfalls 400 Kilometer weit, so Volvo. Das Modell beschleunigt in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist wie jeder Neuwagen der Schweden elektronisch auf 180 km/h begrenzt.