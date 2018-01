später lesen Besonders sportliche Variante Vom Bürohengst zum Bodybuilder: So startete der BMW M5 FOTO: BMW FOTO: BMW Teilen

An Business-Limousinen so schnell wie Sportwagen sollten sich die Fahrer von Porsche und Co mittlerweile gewöhnt haben. Denn es gehört vor allem bei den deutschen Nobelherstellern längst zum guten Ton, dass es eine besonders sportliche Variante der designierten Dienstwagen gibt. Von Thomas Geiger, dpa