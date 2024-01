Sportliches SUV Vom Luxus träumen: Porsche zeigt neuen elektrischen Macan

Das Design wirkt vertraut. Allerdings geht der Macan ein wenig in die Länge und misst nun knapp 4,80 Meter. Der Radstand wächst um neun Zentimeter auf 2,89 Meter und schafft mehr Platz. So wachsen die Beinfreiheit im Fond und der Kofferraum, der nun 540 Liter fasst. Wem das nicht reicht, der kann zudem noch rund 80 Liter Ladung im so genannten Frunk unter der Bughaube verstauen.