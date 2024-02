Nicht am Lenkrad festhalten Von Kleidung bis Haltung: So sitzen Sie richtig im Auto

Denn in Daunenjacke und Co. sind Sie weniger beweglich und können in kritischen Situationen nicht so schnell reagieren. Außerdem wirkt der Sicherheitsgurt durch die Jacke weniger gut. Daher: Auch Kinder auf dem Rücksitz bitte nicht in Jacken anschnallen! In vielen Autos wärmt statt der Jacke vorn auch eine Sitzheizung.