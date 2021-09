Immer schön nachladen : Vor- und Nachteile von Plug-in-Hybriden

Stuttgart/München Neben reinen E-Autos werden auch Plug-in-Hybride derzeit saftig subventioniert. Und sie verkaufen sich wie geschnitten Brot - zu Recht?

Selbst Tom Hinsken aus der Entwicklung bei Mercedes-Benz, sagt: „Wenn Besitzer von Plug-in-Modellen ihr Fahrzeug nicht zu Hause oder am Arbeitsplatz laden können, ergibt die Technik wenig Sinn.“ Bestehe diese Möglichkeit aber, könne man bei einer rein elektrischen Reichweite von 100 Kilometern wie beim Mercedes C 300e Arbeitswege von 50 Kilometern emissionsfrei hin- und zurückpendeln. Auch bei BMW werden einzelne Modelle bald bis zu 100 Kilometer rein elektrisch fahren. Bevor Autokäufer sich entscheiden, sollten sie sich also ihre Tagesfahrleistung vor Augen halten.

Allerdings bieten viele Plug-in-Modelle - anders als viele reine E-Autos - kein Schnellladesystem, so dass die Batterie über mehrere Stunden an die Steckdose muss. Während kurzer Stops, wie etwa einem typischen Einkauf, können laut ADAC nur die Akkus von Mercedes, Polestar, Land Rover und Mitsubishi komplett nachladen.

Es kommt aber auf die Nutzung an. Das hat auch Jens Dralle als Ressortleiter Test und Technik bei „Auto Motor und Sport“ beobachtet. Im Testzyklus der Zeitschrift liegen die meisten Plug-in-Hybride nahe am synthetischen WLTP-Durchschnittsverbrauch. Der Zyklus geht von 15 000 Kilometern im Jahr aus, davon 10.000 Kilometern Kurzstrecke, auf denen der E-Motor arbeitet. „Plug-in verbrauchen nicht per se mehr Kraftstoff, es kommt sehr auf die Fahrstrecke an“, so Dralle.