Vollgeladenes Auto : Vor Urlaubsfahrt Scheinwerfer anpassen

Berlin Das Auto ist reisebereit und vollgepackt? Beim Check der Technik und Kontrolle der Flüssigkeiten zu guter Letzt aber nicht vergessen, die Höheneinstellung der Scheinwerfer der Ladung anzupassen.

Vor dem Start in den Urlaub ist ein gründlicher Check der Autotechnik angesagt. Ist die okay und sind Flüssigkeiten wie Öl und Wischwasser ausreichend vorhanden, sollte der Luftdruck der Reifen an zusätzliche Ladung und Besatzung angepasst werden.