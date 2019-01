später lesen DAT-Report Vorbehalte gegenüber Elektroautos noch groß FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Twittern

Teilen



Die geringe Reichweite ist aus Kundensicht der Hauptgrund, der beim Neuwagenkauf gegen ein Elektroauto spricht. 60 Prozent der Neuwagenkäufer in Deutschland gaben dies in einer Befragung für die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) an. dpa