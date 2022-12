Kooperation in Italien : VW baut E-Ladenetz mit Partnern weiter aus

VW will beim Ausbau des Ladenetzes für E-Autos in den kommenden Jahren nochmals ranklotzen. Foto: Carsten Koall/dpa

Wolfsburg/Rom Die für Elektroautos nötige Infrastruktur hinkt den Verkäufen neuer Stromer noch deutlich hinterher. Auch Volkswagen setzt daher auf die Zusammenarbeit mit der Energiewirtschaft. Wo und wie geht der Netzausbau voran?

Der Volkswagen-Konzern setzt den Ausbau der öffentlichen Ladenetze für Elektroautos in Europa mit weiteren Partnern fort. Am Dienstag nannten die Wolfsburger Details zu einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem italienischen Energiekonzern Enel. Die Firma Ewiva soll in dem Land bis 2025 insgesamt 3000 eigene, mit Ökostrom betriebene Hochleistungs-Schnellladepunkte an mehreren hundert Standorten anbieten. Eine erste Station startete in Rom.