Komfortabler Praktiker VW bereitet Generationswechsel für den Touareg vor FOTO: Ingo Barenschee FOTO: Ingo Barenschee

VW bereitet den Generationswechsel für den Touareg vor. Das größte Modell der wachsenden SUV-Flotte wird Ende März in Peking enthüllt und soll noch vor den Sommerferien in den Handel kommen, teilte der Hersteller am Rande letzter Testfahrten mit. dpa