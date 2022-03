Wegen Lieferproblemen : VW-E-Modell ID.5 startet etwas später

Wolfsburg VW bringt den ID.5 später auf den Markt als geplant. Grund sind Produktionsausfälle infolge von Lieferengpässen. Die Auslieferung soll nun erst im Mai beginnen.

Volkswagen muss den Start seines nächsten Elektromodells ID.5 aufgrund der Lieferprobleme durch den Krieg in der Ukraine etwas verschieben.

Zunächst hatte VW den April angepeilt. In mehreren Fabriken kam es zuletzt aber infolge ausbleibender Zulieferungen aus der Ukraine etwa bei Kabelbäumen zeitweise zum Stillstand - zusätzlich zu den Problemen in der Versorgung mit Elektronikchips. Das Magazin „Kfz-Betrieb“ hatte unter Berufung auf ein Schreiben an die Autohändler über die jüngsten Konsequenzen der Engpässe berichtet.