Elektro-Auto : VW ID.Buzz: Kommt im Herbst als Bus und Transporter

Wolfsburg/Hannover Wenn VW Ende 2022 den elektrischen ID.Buzz startet, gibt es von Beginn an zwei Varianten, eine für Kind und Kegel und eine für Kisten. Mit dem herkömmlichen Bus startet auch eine Cargo-Version.

VW elektrifiziert eine seiner Ikonen und bringt fünf Jahre nach der Studie den ID.Buzz in Serie. Der elektrische Enkel des legendären Bulli wurde jetzt in Hamburg enthüllt. Er soll im Herbst in den Handel kommen - dann gleich in zwei Versionen. Neben dem familienfreundlichen ID.Buzz für Kind und Kegel werde es für Handel, Handwerk und Gewerbe auch einen ID.Buzz Cargo im Geist des klassischen Transporters geben.